بكين 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واساحتفت سفارة المملكة في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، ومعالي نائب وزير خارجية جمهورية الصين دينغ لي وعدد من سفراء الدول العربية والصديقة.واشتمل الحفل على كلمة للسفير الحربي، قدم فيها شكره للحضور، وتشريفهم الحفل، وقال: إن المملكة منذ تأسيسها على الملك عبد العزيز - رحمه الله - وهي تعمل على توثيق العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وبنت سياساتها الخارجية على وضوح الهدف والثبات على المبدأ الذي قامت عليه أركان هذه الدولة وهي القاعدة التي انطلقت منها نهضتها وأمنها ورخاؤها.// انتهى //15:30ت م0087