أبها 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأعلنت جامعة الملك خالد عن فعالياتها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92، والتي ستنظمها خلال الفترة 25 - 29 سبتمبر الجاري بمشاركة مختلف وحداتها انطلاقًا من الاحتفال الرئيس "احتفال الدار" الذي سيقام مساء الأحد المقبل بالمدينة الجامعية بالقرعاء.وتتضمن البرامج احتفال "وطننا فخرنا" الذي يقام في شطر الطالبات بقريقر، واحتفال فرع الجامعة بتهامة، إضافة إلى ندوات "ملحمة المجد وتوحيد المملكة"، و "اليوم الوطني: التاريخ وآفاق المستقبل"، و "وطن عز وافتخار"، و "اليوم الوطني 92"، و"الهوية والانتماء في الأدب السعودي" التي يقدمها ويشارك فيها نخبة من أساتذة الجامعة وعدد ضيوفها المتخصصين, كما يشمل برنامج الجامعة الاحتفالي معرضًا تشكيليا بعنوان "وطن طموح – رؤية التشكيلي"، وبرنامج "وطن يسكننا ونسكنه" الثقافي، إضافة إلى برنامج خاص بطلاب المنح تحت عنوان "ضيوف الوطن"، وكذلك برنامج "حروفي من أجل الوطن"، وبرنامج "روح القيادة وعزم السيادة"، ولقاء "البلد الطيب"، ومحاضرة "العمل التطوعي وأهميته الوطنية".كما تنظم الجامعة فعاليات تفاعلية تمثلت في الجدارية الوطنية، ودوري اليوم الوطني، ومعرض "هام السحب"، ولوحة "نفديك يا وطني"، وكذلك برنامج "تألق يا وطني"، وفعالية اليوم الوطني بلغة الإشارة، وبرنامج "تاريخ ومجد" للعروض المرئية، وبرنامج خاص عن الشعر في حب السعودية، ولقاء "نبني وطنًا"، والبازار الوطني، وركن التراث السعودي "منتجات ريفية"، ولقاء "ارفع الخفاق أخضر"، وعروض National fashion show للزي الوطني, إضافة إلى تنظيم مسابقات اليوم الوطني 92 الطلابية، ومسابقة ترجمة مقاطع فيديو قصيرة باستخدام تقنية السترجة "Subtitling" حول جوانب حضارية مميزة عن المملكة.// انتهى //15:31ت م0088