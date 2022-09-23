السيح 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واساكتست مباني الإدارات الحكومية بمدينة السيح اللون الأخضر احتفالاً وابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني الـ (92) للمملكة.وقامت بلدية الخرج، بتركيب أعداد كبيرة من الأعلام في الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بمدينة السيح، إضافة إلى الشاشات الإلكترونية التي تبث من خلالها الرسائل الوطنية ابتهاجاً واحتفاءً بيوم الوطن، وتعمل بلدية الخرج مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة على نجاح تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية المقامة في مدينة السيح لتكتمل مظاهر الفرحة والاعتزاز بيوم الوطن.// انتهى //15:41ت م0089