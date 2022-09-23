الطائف 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسانطلقَت مساء أمس فعالياتُ الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة التي تنفِّذها العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في محافظة الطائف.وشملت الفعاليات عروضا جوية في سماء الطائف رسمت من خلالها القوات الجوية الملكية السعودية لوحة فنية احتفاءً باليوم الوطني 92 للمملكة في متنزه الردف والهدا والشفاء، وشهدت حضوراً كبيراً من الأهالي والزوار، معبّرين عن ولائهم للقيادة وانتمائهم للوطن.كما نظمت أمانة الطائف بالتعاون مع هيئة التراث فعالية "هي لنا دار" في المنطقة التاريخية، وفعالية "سوق الدار" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى أوبريت وطني وعروض النافورة التفاعلية في متنزه الردف.وتواصل الطائف اليوم احتفاءها بالعديد من الفعاليات، ومنها عروض السيارات الكلاسيكية، والخيمة التراثية، وركن الحِرَف اليدوية، والعروض المسرحية، والعرضة السعودية والفلكلور الشعبي، وفعالية الرسم الحر وعروض ثلاثية الأبعاد، وفعاليتا فرحة وطن وعلم وهدية، والألعاب النارية.// انتهى //15:43ت م0090