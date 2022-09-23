القطيف 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واساحتفت محافظة القطيف أمس، باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، في عددٍ من المواقع أبرزها امتداد كورنيش المحافظة، وميدان قلعة القطيف، وقلعة تاروت التاريخية، التي تزينت بأعلام المملكة وتوشحت باللون الأخضر.وتضمَّنت الفعاليات التي تستمر يومين، مسيرة السيارات الكلاسيكية بكورنيش دانة الرامس، والمسيرة الرياضية وعروض البحارة (اللنجات) بكورنيش المجيدية، ومسيرة الدراجات النارية بكورنيش المحيسنيات، والمجلس السعودي، والمستشار الرياضي، إضافةً إلى فعاليات وأركان اليوم الوطني الـ(92) بقلعتي القطيف وتاروت.وتوافد كثير من الأهالي والزوار على أماكن الفعاليات للاستمتاع بها والاحتفاء والفرح والابتهاج باليوم الوطني.// انتهى //15:45ت م0092