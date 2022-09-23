الطائف 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واستواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية في محافظة الطائف تقديم خدماتها من خلال منظومة النقل التي تعززها شبكة طرق تتمتع بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.وتستعرض وكالة الأنباء السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، أهم المشروعات التنموية للبنى التحتية في الطائف التي تعد الركيزة الأهم في منظومة الخدمات البلدية التي حرصت المملكة على تهيئتها ومتابعة جودتها وصيانتها بشكل مستمر لتعزّز مسيرة التنمية في البلاد.واستمرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من هذا المنطلق في تطوير قطاع الطرق بمحافظة الطائف حتى بلغ مجموع أطوالها 2207 كيلومترات؛ وحرصت على تطبيق أعلى مستويات الجودة فيها, فيما قامت الوزارة بتنفيذ العديد من مشاريع الطرق بالمحافظة ومنها, طريق مطار الطائف الجديد الذي يبدأ من طريق سوق عكاظ وصولاً إلى مطار الطائف, إضافة إلى مشروع ربط طريق مطار الطائف الجديد بالطريق الدائري.ويعد طريق الطائف الرياض، وطريق مكة المكرمة الطائف "السيل"، وطريق مكة الطائف "الهدا"، وطريق الطائف الباحة، من أهم الطرق التي تربط المحافظة بالمناطق الأخرى، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ عددٍ من الخطط والبرامج والمشاريع لصيانة تلك الطرق بشكل دوري، وفق إستراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي سترّسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتعزز اقتصادها المحلي وارتباطه بالأسواق الدولية والعالمية، وتدعم قطاعات حيوية هامة مثل السياحة والحج والعمرة.وكثفت الوزارة عملها في أعمال الصيانة والتشغيل وذلك عبر طريق الطائف الرياض؛ حيث تمت إعادة السفلتة لسطح الطريق وتزويده بالدهانات ووسائل السلامة المرورية بطول 86 كلم، في حين يجري العمل على المتبقي، بطول 129كلم , وفيما يتعلق بطريق الطائف الرياض، فقد جرى استبدال وإعادة إنشاء 11 عبارة صندوقية من أصل 40 عبارة جاري العمل على الباقي منها, إضافةً إلى عمليات الصيانة على طريق الهدا و إعادة السفلتة لسطح الطريق ودهانات ووسائل سلامة مرورية بطول 16كلم , وتنفيذ حواجز خرسانية بطول 3 كلم، وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المتمثلة في تعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير طرق تتمتع بستوى عالٍ من السلامة والجودة، والوصول بالمملكة إلى المركز المتقدمة عالمياً في جودة الطرق.// انتهى //16:06ت م0094