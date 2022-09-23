جنيف 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن طفلا من بين كل ٣ أطفال في السودان يحتاج إلى المساعدات الإنسانية، وهو ما يمثل ٨ ملايين طفل بزيادة بنسبة ٣٥٪؜ أي ٢،٧ مليون طفل مقارنة بعام ٢٠٢٠ .وأفادت المنظمة في بيان لها ، أن ذلك يرجع إلى انعدام الأمن الغذائي وأزمات المياه والصحة، حيث يعاني ٣ ملايين طفل دون سن الخامسة في السودان من سوء التغذية الحاد، بينهم ٦٥٠ ألف يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، ربما يموت نصفهم إذا تركو دون علاج .وأضافت أن معدلات أعطاء اللقاحات في السودان تستمر في الانخفاض، حيث تضاعف عدد الأطفال الذين لم يتلقوا جرعة لقاح بين عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢١م .ودعت المنظمة في بيانها المجتمع الدولي للتضامن مع أطفال السودان، وتوفير التمويل اللازم لتغطية خطة الاستجابة البالغة ١٠٢ مليون دولار أمريكي، ولم يصل للمنظمة منها سوى ١٣٪؜ فقط .// انتهى //16:11ت م0096