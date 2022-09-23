سياسي / 8 ملايين طفل في السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية
الجمعة 1444/2/27 هـ الموافق 2022/09/23 م واس
جنيف 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واس
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن طفلا من بين كل ٣ أطفال في السودان يحتاج إلى المساعدات الإنسانية، وهو ما يمثل ٨ ملايين طفل بزيادة بنسبة ٣٥٪ أي ٢،٧ مليون طفل مقارنة بعام ٢٠٢٠ .
وأفادت المنظمة في بيان لها ، أن ذلك يرجع إلى انعدام الأمن الغذائي وأزمات المياه والصحة، حيث يعاني ٣ ملايين طفل دون سن الخامسة في السودان من سوء التغذية الحاد، بينهم ٦٥٠ ألف يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، ربما يموت نصفهم إذا تركو دون علاج .
وأضافت أن معدلات أعطاء اللقاحات في السودان تستمر في الانخفاض، حيث تضاعف عدد الأطفال الذين لم يتلقوا جرعة لقاح بين عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢١م .
ودعت المنظمة في بيانها المجتمع الدولي للتضامن مع أطفال السودان، وتوفير التمويل اللازم لتغطية خطة الاستجابة البالغة ١٠٢ مليون دولار أمريكي، ولم يصل للمنظمة منها سوى ١٣٪ فقط .
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