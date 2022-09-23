لندن 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسانخفض الجنية الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى له منذ ٣٧ عاماً، متأثراً بمخاوف المستثمرين من استمرار ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد.وتراجع الباوند مقابل الدولار الأمريكي إلى ١.١٠٧٤، وهو أدنى مستوى له منذ عام ١٩٨٥م، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية الموحدة أيضاً بنسبة ٠.٨٥٪؜ إلى ١.١٣٤٩ يورو.ويأتي هذا الانخفاض بعد أن تفاعلت الأسواق مع إعلان وزير المالية البريطاني كواسي كوارتينغ صباح اليوم عن ميزانية مصغرة شملت تخفيضات ضريبية ضخمة وإنفاقاً على مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، مما يعدّ مؤشراً على زيادة معدلات الاستدانة العامة لسد الفجوة.// انتهى //16:38ت م0097