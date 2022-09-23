ينبع 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسدشن المدير العام للخدمات المساندة بالهيئة الملكية بينبع محمد باجرفان, مؤخراً, المعرض السعودي الأمريكي للتصوير الفوتوغرافي بمدينة ينبع الصناعية الذي نظمته الهيئة الملكية بينبع وبالتعاون مع القنصلية الأمريكية بجدة.وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بينبع غازي العتيبي أن المعرض يأتي تجسيدا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين, ويضم العديد من الصور لمدينة ينبع الصناعية وعدد من المدن الأمريكية, والاطلاع على تجربة الهيئة الملكية الرائدة في إدارة وتشغيل المدن الصناعية.// انتهى //16:48ت م0099