لاهاي 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، حضره عدد من المسؤولين الهولنديين ورؤساء البعثات والأمناء العامين لعدد من المنظمات الدولية.وتضمن الحفل كلمة للسفير العطية، أشاد فيها بتطور ونمو العلاقات الثنائية بين المملكة وهولندا في عدد من مجالات، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين ليست وليدة اليوم بل هي امتداد لعلاقة تاريخية بين البلدين.كما شهد الحفل عرض فيلم وثائقي تناول أهم مراحل تطور العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارات التاريخية لملوك المملكة إلى هولندا.// انتهى //17:12ت م0101