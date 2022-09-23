أملج 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسدشّن محافظ أملج نايف المريخي اليوم حاضنات الشبحة لدعم وتمكين الأسر المنتجة من شباب وفتيات مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج، بهدف توفير بيئة ملائمة لعرض وبيع المنتجات والمأكولات والأطباق المتنوعة بمتنزه السهلة.واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن الحاضنات من رئيس بلدية الشبحة المهندس حسن الغبان وما تُقدّمه للأسر المنتجة، حيث تهدف المبادرة إلى خدمة الأسر المنتجة من الشباب والفتيات بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لعرض وتسويق منتجاتها في الأماكن والمواقع الحيوية.// انتهى //17:39ت م0107