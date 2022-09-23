عرعر 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسانطلقت اليوم مسيرة الخيول في شوارع مدينة عرعر ضمن فعاليات منطقة الحدود الشمالية للاحتفاء باليوم الوطني 92 للمملكة، بمشاركة الجهات الأمنية والصحية، وحضور عدد كبير من الأهالي الذين تفاعلوا مع المسيرة.وحمل فرسان المسيرة الأعلام الوطنية التي تحمل راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وصور القيادة الرشيدة تعبيراً عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //17:40ت م0108