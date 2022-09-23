اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى أيرلندا تحتفي باليوم الوطني للمملكة الـ 92
الجمعة 1444/2/27 هـ الموافق 2022/09/23 م واس
دبلن 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واس
أقامت سفارة المملكة لدى أيرلندا اليوم في العاصمة دبلن حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين نايل بن أحمد الجبير .
حضر الحفل العديد من المسؤولين الأيرلنديين والشخصيات السياسية والثقافية ورجال الأعمال ورؤساء البعثات العربية والأجنبية المعتمدة لدى أيرلندا، وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين ومنسوبو السفارة والملحقية الثقافية.
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17:45ت م
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