دبلن 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأقامت سفارة المملكة لدى أيرلندا اليوم في العاصمة دبلن حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين نايل بن أحمد الجبير .حضر الحفل العديد من المسؤولين الأيرلنديين والشخصيات السياسية والثقافية ورجال الأعمال ورؤساء البعثات العربية والأجنبية المعتمدة لدى أيرلندا، وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين ومنسوبو السفارة والملحقية الثقافية.// انتهى //17:45ت م0110