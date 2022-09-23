القاهرة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسانطلقت اليوم منافسات البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك، التي تقام على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري، تحت تنظيم الاتحاد المصري للجمباز.ويشارك في البطولة 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول أفريقية هي: (الجزائر، وبنين، والكاميرون، والرأس الأخضر، والكونغو الديمقراطية، والمغرب، وسيراليون، إضافة إلى البلد المضيف مصر).// انتهى //17:45ت م0111