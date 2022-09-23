الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسسلم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية كرم جبر، أمس، جائزة "الرواد" لرئيس هيئة الصحفيين السعوديين, رئيس تحرير جريدة الجزيرة خالد بن حمد المالك، في احتفالية نظمها المجلس في قلعة صلاح الدين, وذلك على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماعات وكبار الصحفيين والإعلاميين.وجاء التكريم للمالك نظير إسهاماته الصحفية والإعلامية في تشكيل الوعي والمعرفة ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة والدفاع عن قضايا الأمة وقضايا دولهم العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتقديرا للجهود التي قام بها في دعم الصحافة العربية والعمل الصحفي.// انتهى //17:46ت م0112