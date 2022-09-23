ينبع 27صفر 1444هـ الموافق 23سبتمبر 2022م واسانطلقت أمس بينبع مسيرة "الحب والانتماء للوطن"، بمشاركة 70 درّاجاً، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 92 للمملكة.وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بينبع غازي العتيبي أن المسيرة انطلقت من الخيمة الملكية بينبع الصناعية حتى المنطقة التاريخية بينبع البحر، بمشاركة الجهات الأمنية بالمحافظة والأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع.// انتهى //18:03ت م0113