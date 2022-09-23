المدينة المنورة 27 صفر 1444هــ الموافق 23 سبتمبر 2022‪ م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة صندوق التأمين الصحي الوقفي لوقف الشفاء، بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي 92، الذي يُعنى بإصدار خدمات التغطية الصحية للمرضى المستفيدين من المقيمين غير المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المجانية وأهلية العلاج في المستشفيات على مستوى المنطقة .ونوّه سمو أمير منطقة المدينة المنورة بمنظومة خدمات وقف الشفاء للتعامل مع الحالات الصحية والإنسانية للمستفيدين من المقيمين أصحاب الاحتياجات المتعددة على مستوى المنطقة، بما يعكس رعاية الدولة وجهودها في تقديم الخير والعطاء لجميع من يعيش على هذه الأرض المباركة وتلمس متطلبات المحتاجين وتقديم كل سبل العون لهم بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم.وتهدف الاتفاقيات المبرمة بين الوقف والهيئة العامة للأوقاف، والمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، وشركة الراجحي المالية، إلى إطلاق صندوق وقفي بقيمة 200 مليون ريال لإصدار بطاقات تأمينية توفر احتياجات المستفيدين المتعددة، فيما سيعمل الوقف على إيجاد منتجات نوعية ومستدامة، تكفل تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في الوقت المناسب وبجودة عالية للمستفيدين منه من المرضى المحتاجين المجاورين في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم .ويأتي "وقف الشفاء" -الذي انطلقت أعماله في منطقة المدينة المنورة خلال العام الماضي بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 91- ضمن المبادرات التي تدعم توجه حكومة المملكة في تقديم الرعاية والعناية والإنسانية، حيث يتم صرف ريعه للتعامل مع المستفيدين داخل وخارج مستشفيات المنطقة .حضر مراسم توقيع الاتفاقيات معالي نائب رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء الدكتور بندر حجار، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد الخراشي، ونائب المحافظ للمصارف بالهيئة الدكتور عبدالرحمن العقيل، والرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" المهندس إبراهيم الحسيني، ومدير إدارة الأصول بشركة الراجحي المالية فارس الفارس، والأمين العام لوقف الشفاء الدكتور محمد الخلاوي .// انتهى //18:43ت م0115