اليوم الوطني / مطار البحرين الدولي يشارك المواطنين السعوديين القادمين فرحتهم باليوم الوطني الـ 92
الجمعة 1444/2/27 هـ الموافق 2022/09/23 م واس
المنامة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واس
شارك مطار البحرين الدولي اليوم المواطنين السعوديين القادمين لمملكة البحرين فرحتهم باليوم الوطني للمملكة الـ 92.
وقدم موظفو المطار - الذين توشحوا بعلم المملكة العربية السعودية - الهدايا التذكارية للقادمين من المملكة ، فيما قدمت إحدى الفرق الشعبية أهازيج وطنية من خلال العرضة ابتهاجا بهذه المناسبة الغالية.
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18:46ت م
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