المنامة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسشارك مطار البحرين الدولي اليوم المواطنين السعوديين القادمين لمملكة البحرين فرحتهم باليوم الوطني للمملكة الـ 92.وقدم موظفو المطار - الذين توشحوا بعلم المملكة العربية السعودية - الهدايا التذكارية للقادمين من المملكة ، فيما قدمت إحدى الفرق الشعبية أهازيج وطنية من خلال العرضة ابتهاجا بهذه المناسبة الغالية.// انتهى //18:46ت م0116