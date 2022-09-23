الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسشاركت قوات أمن المنشآت في العديد من العروض الميدانية والاستعراضات العسكرية ضمن احتفالات وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ (92) للمملكة، حيث استعرضت القوات عددًا من الفرضيات الخاصة والاقتحام والتدخل السريع من خلال الآليات الحديثة وكتلة الهرولة الخاصة.وشملت مشاركة القوات في المعرض المصاحب للفعاليات تعريف الزوار بأنشطة القطاع المجتمعية وأحدث الأجهزة الخاصة والآليات والأسلحة الحديثة المستخدمة في أمن وحماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.// انتهى //19:23ت م0120