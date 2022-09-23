عرعر 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسشهدت منطقة الحدود الشمالية اليوم فعاليات وأنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة احتفاء باليوم الوطني 92 للمملكة في حديقة برج المياه بمدينة عرعر وعدد من الشوارع والمواقع بالمنطقة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.واشتملت الاحتفالات التي تستمر ليوم غد على مسرح للفنون الشعبية ومسيرة للخيول، وخيمة القهوة العربية، وعرض الصقور، ومكتبة الطفل، وقسم مكافحة التدخين، وركن المختبر الإقليمي، والعيادات المتنقلة، والصحة العامة، والهلال الأحمر، وخيمة الحِرفة الشمالية، وركن الأسر المنتجة، إضافة إلى الدراجات النارية ومعرض فوتغرافي وأمسيات شعرية متنوعة، وألعاب نارية، وغيرها.// انتهى //19:24ت م0121