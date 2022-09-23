أنقرة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأقامت سفارة المملكة في أنقرة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 ، بحضور عدد من المسؤولين الأتراك يتقدمهم معالي وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ومعالي رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور علي أرباش ووالي أنقرة واصب شاهين .وأوضح القائم بالأعمال المستشار محمد بن يوسف الحربي خلال كلمة في الحفل ما تعيشه المملكة من ازدهار، ودورها الريادي والقيادي في العالم، مؤكدا متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وعمقها التاريخي، لما يمثلانه من ثقل ومكانة في المنطقة والعالم .// انتهى //19:42ت م0122