رفحاء 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسانطلقت عصر اليوم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مسيرة وطنية للخيول العربية ضمن فعاليات احتفاءً المحافظة باليوم الوطني السعودي الـ92 ،وبمشاركة عدد من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع المسيرة .وحمل فرسان رفحاء خلال المسيرة -التي بدأت من دوار المطار وجابت عدداً من الطرق والشوارع- الأعلام الوطنية وصور القيادة، مرددين الأهازيج الوطنية التي تعبّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع ولهذا الكيان المترامي الأطراف تحت راية التوحيد وبقيادة يفخر الجميع بها .كما قامت دوريات مرور المحافظة وشرطتها بتنظيم حركة سير المسيرة .// انتهى //19:46ت م0123