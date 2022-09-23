اليوم الوطني / مسيرة للخيول تجوب شوارع رفحاء بمشاركة الأهالي احتفاءً باليوم الوطني
الجمعة 1444/2/27 هـ الموافق 2022/09/23 م واس
رفحاء 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واس
انطلقت عصر اليوم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مسيرة وطنية للخيول العربية ضمن فعاليات احتفاءً المحافظة باليوم الوطني السعودي الـ92 ،وبمشاركة عدد من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع المسيرة .
وحمل فرسان رفحاء خلال المسيرة -التي بدأت من دوار المطار وجابت عدداً من الطرق والشوارع- الأعلام الوطنية وصور القيادة، مرددين الأهازيج الوطنية التي تعبّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع ولهذا الكيان المترامي الأطراف تحت راية التوحيد وبقيادة يفخر الجميع بها .
كما قامت دوريات مرور المحافظة وشرطتها بتنظيم حركة سير المسيرة .
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19:46ت م
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