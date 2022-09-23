الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسانطلقت فعاليات أمانة منطقة الرياض الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 أمس وتستمر اليوم، في أكثر من 23 موقعًا تشمل مختلف أرجاء العاصمة.وتتجاوز الفعاليات التي تنظمها الأمانة 50 فعالية تتضمن مهرجانات الطرق في دكة الندى وممشى الفريان، وفعاليات الحدائق العامة في 16 حديقة، وبرامج احتفالية في ثلاث ديوانيات للغالين، ومركز المروة الترفيهي، واحتفالات بساحة العروض بالدائري الشرقي.وتشمل الفعاليات المنظمة الأوبريت الغنائي، والمسرح التفاعلي، والكشافات المضيئة، والمعزوفات الوطنية، وجلسات بهوية وطنية، والعرضة السعودية، ومنطقة الأطفال، ومسيرات الخيل والإبل، وجدارية الفسيفساء، وغرفة الظلال، وسعودي ماجيك شو، كما تحتوي روزنامة الفعاليات على متحف الأولين، وعرض الصقور، وألعاب الطاولة، وسؤال ولغز، والراوي، وتدريب الأطفال على العرضة، ومنطقة تصوير ثلاثية الأبعاد، وفرق استعراضية، وأمسيات شعرية، وإطلاق البالونات الخضراء، وتهدف روزنامة أمانة منطقة الرياض إلى نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء المدينة، وتوفير وجهات ترفيهية متنوعة أمام السكان والزوار، وإشراكهم في هذه المناسبة الوطنية المجيدة.// انتهى //19:48ت م0124