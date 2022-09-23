نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بوزير خارجية جمهورية مالطا إين بورج، وذلك على هامش مشاركة الأمين العام في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في نيويورك.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مالطا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تمت متابعة مستجدات مذكرة التفاهم التي وُقعت بين مجلس التعاون وجمهورية مالطا عام 2017م، وتمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:48ت م0125