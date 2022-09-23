الخرطوم 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.وأكد البرهان خلال اللقاء أهمية واستقرار الصومال، واستعداد السودان لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للصومال في مجالات التدريب والدعم اللوجستي بما يحقق الأمن والاستقرار .من جانبه عبّر الرئيس حسن شيخ محمود عن تطلع بلاده إلى مزيد من الدعم السوداني، لا سيما في المجلات الأمنية والعسكرية، معرباً عن امتنانه للسودان قيادة وشعباً لما ظل يقدمه من عون ومساعدة لبلاده.// انتهى //19:50ت م0126