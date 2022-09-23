نيامي 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واساحتفت سفارة المملكة لدى جمهورية النيجر باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور عدد من المسؤولين في النيجر يتقدمهم دولة رئيس البرلمان النيجري وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلون للمنظمات الدولية .وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي في كلمة خلال الاحتفال أن هذا اليوم يعود بذاكرتنا إلى قصة مِلؤها الطموح والكفاح بدأها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وصولا إلى ما تشهده المملكة اليوم من تقدم ورقي وازدهار في شتى المجالات، وهي تمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //20:14ت م0127