نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.وأكد سمو وزير الخارجية خلال اللقاء دعم المملكة لجميع الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام.وتم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية والدور الذي يقوم به مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //20:17ت م0128