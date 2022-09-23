اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع طفيف
الجمعة 1444/2/27 هـ الموافق 2022/09/23 م واس
الرباط 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجَّل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.07%، مسجِّلاً 12.259,05 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.4% ليستقر عند 990,9 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.31% مسجلاً 917,54 نقطة.
وبلغَ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 223,06 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 636,34 مليار درهم مغربي.
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