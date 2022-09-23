الرباط 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجَّل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.07%، مسجِّلاً 12.259,05 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.4% ليستقر عند 990,9 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.31% مسجلاً 917,54 نقطة.وبلغَ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 223,06 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 636,34 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:22ت م0129