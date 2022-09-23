نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" داتو ليم جوك هوي، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في نيويورك.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، وأهمية تكثيف التعاون المشترك، والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //20:22ت م0130