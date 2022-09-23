الشارقة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأثرى حكواتيون وخليجيون خراريف وحوريات ومغامرات تحاكي ثقافة الأطفال الشعبية البحرية، وذلك على هامش ملتقى الشارقة الدولي للرواي 2022.ويصنف العالم المنظور الذي نراه من حيث جمال منظره، وأصوات أمواجه، وحركة طيوره وهي ترفرف بأجنحتها، وهناك عالم غير منظور، عالم مخلوقاته، وأعماقه، وأسراره، وعالم ثالث هو عالم حكاياته وأساطيره ومغامراته.وفي ركن (جزيرة الدانات) الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تجتمع هذه العوالم الثلاثة جميعاً، بالفن، والحكاية، واللون، والصورة، والإيقاع التمثيلي المؤثر، لتعطي للأطفال صورة وافية عن البحر الذي اتخذه الملتقى شعاراً لدورته الحالية "حكايات البحر"، وأسهم في تنفيذه حكواتيون خليجيون ومصريون وتونسيون وإيطاليون، وفنانون منفذون من مختلف دول العالم.وجاءت الورشة الأولى " حورية البحر" لفئة الأطفال وذويهم، كيفية صناعة حورية البحر من مجموعة أدوات كالقطن، والأسلاك الملونة، والأقمشة، والورق المقوى، وكان الحكواتي يرافق عملية التشكيل للأطفال بإثراء خيالهم عن الحوريات، بالحكايات، والسؤال والجواب، وما يحب الأطفال أن يقصّوه حول الحوريات، ثم يقوم كل طفل بتلوين الحورية حسب رؤيته، وهو ما أظهر براعة كبيرة، وقابلية فنية لنموهم الفكري مستقبلا، وكذلك الحوريات إلى قاع البحر، ذلك المكان المليء بالأسرار من حيث المخلوقات، والأصداف، والكنوز البحرية، ومنها يرسم الأطفال ما يدور في خيالهم عن هذا المكان، وما تعلموه في دراستهم، أو سمعوه من الجدات والآباء، أو حتى ما شاهدوه على برامج التلفاز من برامج وأفلام صور متحركة، فكانت الورشة بمثابة تبادل لخبرات الأطفال فيما بينهم حول عمق البحر الجميل.كما تفاعل الأطفال في (جزيرة الدانات) بالحكايات واللعب حول خراريف البحر ومغامراته، وكان أشهر الشخصيات الخرافية البحرية التي تعرفوا إليها هي جني البحر (بو دريا)، والكثير من أسرار البحر، كما تعرفوا على مغامرات سندباد السبعة، لتشكل هذه الورش بمجموعها إضافات في القيم والأهداف والمعارف لفئاتهم العمرية المهمة بين (6-15) سنة باللغتين العربية والإنجليزية.// انتهى //20:39ت م0132