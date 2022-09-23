تبوك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واساختُتمتْ - اليوم - الاستعراضات الجوية التي نفذتها طائرات القوات الجوية الملكية السعودية على مدى يومين, رسمت خلال مشاركتها لوحة احتفاء باليوم الوطني الـ 92 في سماء مدينة تبوك.وجاء العرض الأخير الذي أٌقيم عصر اليوم بمتنزه الأمير فهد بن سلطان, للطائرات المقاتلة بتشكيل (92), حيث شهد العرض حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي والزوار.// انتهى //20:40ت م0133