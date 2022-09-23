تبوك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسشاركت جميع القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بتبوك - اليوم - باحتفالات اليوم الوطني الـ 92 من خلال مسيرة استعرضت المعدات والأجهزة الأمنية.وتهدف المسيرة - التي انطلقت من ميدان التوحيد مروراً بمقر إمارة المنطقة ومتنزه الأمير فهد بن سلطان وعلى طول طريق الملك فيصل - إلى تعريف أبناء المنطقة بالمنظومة الأمنية الداخلية، وتطور إمكاناتها وسعيها الدائم لضمان أمن وسلامة المواطن والوطن وكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة.واصطف أهالي مدينة تبوك على جنبات الطرقات لتحية القطاعات الأمنية المشاركة بالمسيرة، كما شارك في المسيرة عدد من الخيالة والسيارات (الكلاسيكية) وفرع الشؤون الصحية بالمنطقة وهيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك.يذكر أن منطقة تبوك تواصل احتفالاتها باليوم الوطني في المتنزهات العامة والميادين بحزمة من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.// انتهى //20:49ت م0135