عرعر 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة - اليوم - حفل أهالي المنطقة الذي أقيم بحديقة برج المياه بمدينة عرعر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٢ للمملكة تحت شعار " هي لنا دار ".وفور وصول سموه كرم أبناء الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، ثم تجول في الفعاليات المصاحبة، بعدها وقف سموه على برج المياه، والذي يعد من المعالم التي تمثل النهضة العمرانية والحضارية في منطقة الحدود الشمالية، حيث يتميز بشكل هندسي مميز بارتفاع 86 متراً تقريباً، بتكلفة إجمالية تبلغ 105 ملايين ريال، ويقع عند التقاء الطريقين الإقليميين .وأكد سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن، أن هذا اليوم التاريخي يجب أن نستشعر فيه كل معاني الاعتزاز بالوطن، وأن نغرسها في نفوس أبنائنا ليتواصل فيه الماضي التليد بالحاضر المجيد المشرق التي بدأها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - واتبعه من بعده أبناؤه الكرام - رحمهم الله - وصولاً إلى العهد الزاهر والزاخر الذي ننعم به في ظل القيادة الرشيدة - حفظهما الله -.أثر ذلك عزف السلام الملكي ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الدكتور طالب فداع الشريم كلمة الأهالي بمناسبة اليوم الوطني.واشتمل الحفل على قصائد شعرية , وعرض فيلم مرئي عن اليوم الوطني 92 , وأوبريت وطني بعنوان " صيت وسيف " عقب ذلك شارك سموه في العرضة السعودية.// انتهى //20:57ت م0137