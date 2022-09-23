أبوظبي 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسشاركت شرطة أبوظبي طلبة مدارس أبوظبي والعين احتفالية اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.وتضمن الحفل توزيع هدايا وأعلام المملكة ودولة الإمارات والورود على الطلاب، وتكريم طلبة المملكة في هذه المناسبة، إلى جانب مشاركة دورية الأطفال، التي توفر بيئة محببة إليهم للتعرف على طبيعة عملهم.كما شاركت إدارة مرور العين وقسم شؤون الشرطة المجتمعية وأعضاء كلنا شرطة بالاحتفالية التي تضمنت تقديم نصائح وإرشادات للطلبة، ومسابقات تثقيفية، وجوائز وفقرات متنوعة، تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين المملكة والإمارات.// انتهى //21:06ت م0139