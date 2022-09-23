الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واستشارك المديرية العامة للجوازات في معرض "عِزّ الوطن" الذي تنظمه وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ (92)، خلال الفترة من 21 - 24 سبتمبر 2022م في واجهة الرياض.واشتملت مشاركة "الجوازات" على العروض المرئية التي تحكي تطور القطاع عبر التاريخ وصولاً إلى التحول الرقمي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تمكّن المستفيدين من تنفيذها بيُسر وسهولة.كما استعرضت في جناح الآليات العسكرية سيارة الخدمات الإلكترونية المتنقلة التي تقوم بخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الخدمات لهم، وعددًا من الآليات التاريخية، وألعابًا تفاعلية موجهة.// انتهى //21:19ت م0140