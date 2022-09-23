حقل 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسانطلقت اليوم في محافظة حقل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ92، حيث اشتمل على عدد من الفعاليات المتنوعة، استهلت بمسيرة للهجن والخيل تحمل الأعلام، تلا ذلك عرض لحرس الحدود من خلال الوسائط البحرية، بالإضافة لفعاليات المسرح المقامة بمنتزه الأمير فهد بن سلطان البحري، والتي اشتملت على فلكلور شعبي وأناشيد وطنية وقصائد شعرية في الوطن إلى جانب مسابقات الأطفال .وبين محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفوسنا جميعاً، نستذكر من خلالها بطولات وتضحيات الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ومن معه من الرجال في سبيل توحيد البلاد .// انتهى //22:07ت م0148