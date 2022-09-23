القاهرة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم, المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى - خلال اللقاء- بحث العلاقات المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتفعيلها, إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في الشأن الفلسطيني والسعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيها.// انتهى //22:18ت م0150