سياسي / وزير الخارجية المصري يلتقي المنسقَ الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط
الجمعة 1444/2/27 هـ الموافق 2022/09/23 م واس
القاهرة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم, المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى - خلال اللقاء- بحث العلاقات المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتفعيلها, إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في الشأن الفلسطيني والسعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيها.
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22:18ت م
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