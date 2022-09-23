الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واستشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات في عدد من العروض الميدانية والاستعراضات العسكرية ضمن احتفالات وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ (92)، التي تهدف إلى تجسيد الفرحة بهذه المناسبة، وتنمية الحس الوطني لدى الناشئة وأفراد المجتمع كافة، والتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان: (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.// انتهى //22:21ت م0151