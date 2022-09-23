حائل 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسابتهجت منطقة حائل " عروس الشمال " وتزينت في أحلى حلّتها باللون الأخضر والأبيض، وعمت مظاهر البهجة التي رسم خلالها أبناء المنطقة الأوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ92 للمملكة، مستذكرين ومستشعرين تلك المعاني النبيلة والأهداف السامية التي تحققت بجهد وكفاح الملك عبد العزيز -رحمه الله - الذي بدأ مسيرة الخير نحو آفاق البناء والنمو والرقي والتقدم لكل ما من شأنه رفعة ووحدة وتلاحم الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.و توشحت أسوار المباني والمرافق العامة وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين بمدينة حائل ومحافظات ومراكز المنطقة بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء ، وتجملت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، كما تشكلت لوحة بشرية تمثل هوية اليوم الوطني الـ 92 ، وازدحمت الشوارع الرئيسة بحائل بالمركبات والمواطنين حاملين الأعلام وصور قادة البلاد والشعارات الوطنية، حيث تغمرهم مشاعر الحب والوفاء والإخلاص تجاه هذا الوطن الغالي مفتخرين بما تحقق من رقي وازدهار ونهضة شاملة ومشاريع تنموية في مختلف المجالات, مشاركينهم في ذات البهجة أبناء الجاليات، حيث رسمت مشاعر الولاء للمملكة بهذه المناسبة. وعمت مظاهر الفرح والسرور والبهجة أبناء منطقة حائل,واحتشد الآلاف من جموع المواطنين في الأماكن العامة، وارتفعت أصوات الأغاني الوطنية وآلاف التعابير المفرحة التي ترتسم على وجوههم، وازدانت سماء حائل بالآلاف من الألعاب النارية بألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة .كما شارك في الاحتفال عدد من الجهات الحكومية بالعديد من الفعاليات، شملت مظاهر الفرح والسرور بجميع محافظات ومدن وقرى منطقة حائل.// انتهى //22:22ت م0152