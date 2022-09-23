سكاكا 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسحققت جامعة الجوف خلال عام ما بين اليوم الوطني الـ 91 والـ92، العديد من المنجزات عالمياً وإقليمياً ومحلياً، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة - أيدها الله-.وحققت الجامعة إنجازاً عالميًا جديداً بحصولها على مركز متقدم ضمن تصنيف التايمز العالمي لتأثير الجامعات العالمية، نظير تحقيقها لعدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الـ17، وفقاً لأهداف ومعايير منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs، حيث احتلت الجامعة المرتبة الـ 401- 600 في منافسة ضمّت 2400 مؤسسة تعليمية حول العالم.واستمرت الجامعة ضمن مصاف الجامعات العالمية وللعام الثاني على التوالي في التصنيف العالمي QS2023 لتكون الـ8 على مستوى المملكة، وتحتل المرتبة ما بين 701 ـ 750 عالميًا، وكذلك تقدم تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية للسنة الثانية على التوالي وحصولها على المرتبة 300-201 عالميًا والثالثة محليًا ضمن تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية, إلى جانب إنشاء وحدة دعم ذوي شهداء الواجب، لتقديم خدمات رائدة وبرامج رعاية لأسر شهداء الواجب.وتوجت الجامعة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي بحصول برنامج طب وجراحة الأسنان على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى حصول جميع الوكالات والعمادات المساندة على شهادة الآيزو العالمية في نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، وتوقيع عقود الاعتماد البرامجي لـ7 برامج مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، لتكون بذلك وقعت جميع برامجها للحصول على الاعتماد البرامجي الوطني، إضافة إلى حصول مركز عيادات طب الأسنان على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وحصول برامج الدراسات العليا على تصنيف هيئة التخصصات الصحية.وفي الجانب التعليمي، افتتحت كلية التمريض، والكلية التطبيقية، واستحداث عدد من برامج الدراسات العليا, إضافة إلى إطلاق مشروع Exit Exam الذي يهدف إلى التأكد من مدى تحقيق الطلبة للمخرجات التعليمية على مستوى البرنامج الدراسي ومواءمة برامج الجامعة لمتطلبات سوق العمل.وتوجت الجامعة في تقديم الإرشاد الأكاديمي والنفسي لطلاب وطالبات الجامعة بحصولها على المركز السادس بين الجامعات السعودية، وذلك ضمن مبادرة تعزيز الصحة النفسية في الجامعات وفقاً للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، كما حصلت على الرخصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بعد تحقيقها لمعايير وضوابط المركز الذي ينظم أعمال التعليم والتدريب الإلكتروني وإصدار التراخيص المتعلقة.وبلغت الزيادة في الأبحاث المنشورة بحسب قواعد بيانات شبكة العلوم WoS ما يقارب 40% عن العام الماضي، فيما بلغت الزيادة في أبحاث Scopus ما يفوق 35%، وشهدت الجامعة ارتفاعاً فاق 100% في معدل الاستشهادات العلمية المرجعية للأبحاث المنشورة باسم الجامعة.وسجلت 3 براءات اختراع دولية لدى المكتب الأسترالي والمكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، فيما حقق مبتعثو الجامعة عدداً من الإنجازات، منها: حصول المبتعثة بسمة الخنجر على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأمريكي، وحصول المبتعثة إبتسام العنزي على جائزة أفضل طالب دكتوراة للعام 2021م في جامعة RMIT الأسترالية، واختيار بحثها ضمن الأبحاث المرسلة لوكالة الفضاء الأمريكية NASA.كما أطلقت الجامعة مشروع التميز المؤسسي، وتفعيل دور الحوكمة من خلال اعتماد عدد من السياسات واللوائح التنظيمية الإدارية والأكاديمية, إضافة إلى إطلاق أكثر من 30 خدمةً ونظاماً إلكترونياً، وتحقيقها في تقرير قياس التحول الرقمي الحكومي بنسبة 18%، واحتلالها المرتبة الـ11 بين 371 جهة حكومية في مرصد الخدمات الحكومية في هيئة الحكومة الرقمية، إلى جانب حصولها على الرخصة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.// انتهى //22:30ت م0153