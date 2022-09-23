نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إنغر اندرسون، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.كما تناول الجانبان جهود المملكة ومبادراتها الدولية التي من شأنها الحفاظ على كوكب الأرض، والمساهمة في التنمية المستدامة.كما تطرق الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي سينعقد في نوفمبر المقبل، والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //22:31ت م0154