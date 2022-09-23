تبوك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واستزيَّنت سماء مدينة تبوك اليوم بألوان الفرح التي جسدتها الألعاب النارية، احتفالًا باليوم الوطني للمملكة 92.وخصَّصت الهيئة العامة للترفيه حديقة تبوك المركزية، لإطلاق الألعاب النارية، التي شكَّلت في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية، حيث شاهدها الجميع وسط تفاعل ومتابعة كبيرة.// انتهى //22:33ت م0156