جدة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأضاءت عروض الألعاب النارية سماء جدة ولونت ليلها باللونين الأخضر والأبيض، وذلك ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة للترفيه للاحتفاء باليوم الوطني 92، والمقامة تحت شعار "هي لنا دار"، والتي تستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري.ورسمت العروض من على ارتفاع يصل إلى 300 متر، لوحات فنية معبرة عن الهوية الوطنية؛ ليتمكن جميع المواطنين في مختلف أرجاء محافظة جدة من مشاهدة العروض النارية، ومشاركة أوقات الفرح والابتهاج باليوم الوطني.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" المنظر الجمالي لهذه العروض وتشكيلاتها المختلفة، التي عمد الكثير من العوائل لتوثيقها بأجهزتهم المحمولة، لتبقى ذكرى غالية في نفوسهم، إضافة للاستمتاع بالفعاليات الأخرى المصاحبة والمخصصة للأسر والأطفال.// انتهى //22:34ت م0157