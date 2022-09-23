القاهرة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسهنأ مفتي مصر الدكتور شوقي علام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.ونوه شوقي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في وقوفها مع قضايا الأمتين الإسلامية والعربية، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين.وسأل مفتى مصر الله عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.// انتهى //22:35ت م0158