طريف 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واساسهم تواجد الجهات الأمنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بشرطة المحافظة وإدارة المرور والدوريات الأمنية وقوة أمن الطرق في تسهيل وتنظيم حركة السير للوصول لفعاليات اليوم الوطني.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" الحضور الأمني الميداني المواكب لاحتفالات اليوم الوطني الـ 92 بالمحافظة, والتنظيم الأمني والمروري في جميع الميادين والطرق الرئيسة والفرعية والأسواق والمتنزهات لضمان تسهيل تحركات المواطنين واكتمال الفرحة والبهجة في هذه المناسبة الغالية على الجميع بكل يسر وسهولة.// انتهى //22:49ت م0159