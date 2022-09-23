الباحة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسشارك الأطفال من مختلف الفئات العمرية فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 92 من خلال حضورهم برفقة أسرهم للفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة التي احتضنها العديد من الشوارع والميادين والمراكز و"المولات" التجارية بمنطقة الباحة.وتفاعل الأطفال بصورة لافتة وبكل براءة وعفوية مع العروض الشيِّقة التي قدمتها الهيئة العامة للترفيه بمنتزه الأمير حسام بن سعود, خاصة الأناشيد الوطنية والمؤثرات الصوتية والضوئية المصاحبة وعروض الليزر التي تتشكَّل باللونين الأبيض والأخضر.وتعالت أصوات الأطفال بالأهازيج الوطنية، واصطفوا على جنبات ممرات الفعاليات حاملين أعلام المملكة ترفرف بكل شموخ وعزة، فيما حرص الكثير منهم على ارتداء الملابس التي تحمل ألوان الوطن وصوراً للقيادة الرشيدة - حفظها الله - تعبيرًا عن سعادتهم بهذه المناسبة، وتوشَّح بعضهم بالشالات الملونة بألوان العلم وارتدوا القبعات التي تحمل شعار المملكة في منظر بهيج لترسيخ معاني الولاء والانتماء في نفوسهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن الذي يتعلق به حاضرهم ومستقبلهم.//انتهى//22:50ت م0160