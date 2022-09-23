الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واستشارك الإدارة العامة للمجاهدين في فعاليات واحتفالات وزارة الداخلية باليوم الوطني الـ (92) للمملكة، بتقديم عروض عسكرية ومعرض يحتوي على عدد من الأسلحة المستخدمة قديمًا، يحكي تطور ونهضة الإدارة منذ بداية نشأتها حتى اليوم.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.// انتهى //22:52ت م0161