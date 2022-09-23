نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والهولندي فوبكه هويكسترا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك.وجرى - خلال اللقاءات- بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة.// انتهى //22:54ت م0162