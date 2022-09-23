الطائف 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسنظم نادي سباقات الخيل حفله السباقي ال 41 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية في الطائف، والذي يتزامن مع احتفالات النادي باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة، وتضمن الاحتفال كأس اليوم الوطني في نسخته الأولى، بالإضافة إلى ديربي الطائف مفتوح الدرجات وكأس الطائف للسرعة وديربي الطائف للخيل العربية.كما شهدت الاحتفالات وجود الفرق الشعبية والمسيرات الاستعراضية بحضور جماهيري كبير امتلأت به جنبات ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية احتفاءً بيوم الوطن.وتمكن الجواد أبو النواميس ابن الفحل DOMINUS لنواف عبدالله ريشان العنزي، وبقيادة الخيال أصيل السرحاني من خطف كأس اليوم الوطني في نسخته الأولى، وسلم الجائزة وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، في حين جاءت بطولة ديربي الطائف مفتوح الدرجات من نصيب الجواد معنوي ابن الفحل ماشو ماشو لسلطان عبدالرحمن العماج، وبقيادة الخيال أليكسس مورينيو، أما كأس الطائف للسرعة فحققته الفرس وهبة الرحمن ابنة الفحل SIOUX NATION، للأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وبقيادة الخيال عادل الفريدي، في المقابل حقق ديربي الطائف للخيل العربية الفرس بنت غالية الخالدية ابنة الفحل حاتم الخالدية، لإسطبلات الخالدية وبقيادة الخيال فهد الفريدي.وجاءت نتائج بقية الأشواط على النحو التالي:الشوط الأول حققته الفرس راجية الفردوس ابنة الفحل تشيف لون إيقل، لإسطبل الذاكرين، وبقيادة الخيال عبدالعزيز الموسى، الشوط الثاني حققه الجواد عريمان ابن الفحل MUTHEEB لحمود محمد حمدان البقعاوي، و بقيادة الخيال نايف العنزي، الشوط الثالث حققه الجواد المحتوي ابن الفحل OLMODAVOR لسعد غازي الميموني، وبقيادة الخيال راكان العبيد، الشوط الرابع حققه الجواد أرون ابن الفحل CANDY RIDE، للشيخ عبدالعزيز حميد راشد النعيمي، وبقيادة الخيال نواف الفيروز.// انتهى//23:57ت م0174