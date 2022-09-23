الرباط 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واساحتفت سفارة المملكة في المغرب باليوم الوطني الـ 92، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، وعدد من الوزراء في الحكومة المغربية، ومجموعة من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وعدد من الشخصيات المدنية والقضائية، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية بالمغرب، وممثلي المنظمات الدولية والإقليميةوتخلل الحفل تقديم لوحات فنية لفرقة العرضة التي تجاوب معها الحاضرون، الذين قدموا تهنئتهم للمملكة قيادة وشعبًا، مشيدين بالأدوار الريادية التي تضطلع بها على المستوى العربي والإسلامي والدولي.وأشاد السفير الغريري بالأواصر الأخوية والعلاقات الإستراتيجية القوية التي تجمع المملكة والمغرب، وسعيهما لخدمة قضايا العدل والسلم في المنطقة والعالم.// انتهى //23:58ت م0175